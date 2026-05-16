Terni Vinyl Fest nona edizione | Consolidato punto di riferimento per gli appassionati del disco in vinile IL PROGRAMMA
Il Terni Vinyl Fest torna per la nona volta e si terrà domenica 17 maggio presso Bloom Spazio Condiviso, in orario continuato dalle 10 alle 20. La manifestazione si concentra sull’apprezzamento del disco in vinile e si rivolge agli appassionati del settore. La giornata prevede l’esposizione di dischi, appuntamenti e momenti dedicati a questa forma di musica e cultura. La location ospiterà la manifestazione, che si ripete annualmente come appuntamento fisso nel calendario locale.
Nona edizione del Terni Vinyl Fest, la grande festa dedicata al disco in vinile. La location di Bloom Spazio Condiviso ospiterà, come di consueto, la kermesse in programma domenica 17 maggio (dalle 10 alle 20). Gli organizzatori spiegano: “L’evento, consolidato punto di riferimento per gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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