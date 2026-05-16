Terni Vinyl Fest nona edizione | Consolidato punto di riferimento per gli appassionati del disco in vinile IL PROGRAMMA

Il Terni Vinyl Fest torna per la nona volta e si terrà domenica 17 maggio presso Bloom Spazio Condiviso, in orario continuato dalle 10 alle 20. La manifestazione si concentra sull’apprezzamento del disco in vinile e si rivolge agli appassionati del settore. La giornata prevede l’esposizione di dischi, appuntamenti e momenti dedicati a questa forma di musica e cultura. La location ospiterà la manifestazione, che si ripete annualmente come appuntamento fisso nel calendario locale.

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