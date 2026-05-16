A Roma si discute della costruzione di un termovalorizzatore, con il sindaco che definisce la decisione come una scelta insensata per il territorio. Si parla di circa 600mila tonnellate di CO2 che potrebbero essere rilasciate nell’atmosfera, sollevando interrogativi sulla loro possibile influenza sulla salute dei cittadini. Nel frattempo, il sindaco ha deciso di posticipare gli studi sanitari relativi all’impianto a un momento successivo, senza indicare una data precisa.

? Punti chiave Come influenzeranno le 600mila tonnellate di CO2 la salute dei romani?. Perché Gualtieri ha rimandato gli studi sanitari a un momento futuro?. Quali modelli europei rendono obsoleta la scelta del nuovo impianto?. Chi dovrà rispondere legalmente dell'impatto ambientale sulle zone limitrofe?.? In Breve Impianto emetterà 600mila tonnellate di CO2 in atmosfera secondo l'eurodeputato Marino.. Copenaghen dismetterà impianti simili già a partire dal 2028 per modelli avanzati.. Gualtieri ha comunicato all'Europa che l'impatto sanitario sarà studiato solo in futuro.. L'opera vincola Roma a tecnologie obsolete per i prossimi decenni di gestione rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termovalorizzatore a Roma: Marino: “È una scelta folle per il territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Termovalorizzatore di Santa Palomba, Silvestroni e Sindaci del territorio presentano ricorso al Presidente della RepubblicaSi compatta nuovamente il fronte del no contro il termovalorizzatore previsto a Santa Palomba.

Termovalorizzatore di Roma, partono i lavori. Gualtieri: "Inquinerà meno di una strada trafficata"Un impianto che sarà “il più moderno d’Europa” e che “inquinerà meno di una qualsiasi strada trafficata della Capitale”.

Roma, l’ex sindaco Marino: Il termovalorizzatore è una folliaUna macchina che produce 600mila tonnellate di anidride carbonica dimostra che questa è una strategia assolutamente superata e dannosa, dice l'eurodeputato ... dire.it

Termovalorizzatore di Santa Palomba, l’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino: È una folliaPOLITICA – Sono partiti i lavori per la costruzione del termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba, alle porte di Pomezia nella periferia sud della città. La fine dei lavori è prevista per ... lanotiziaoggi.it