Dal Cantiere navale di Manfredonia arriva un racconto che mette in luce il legame tra lavoro, integrazione e responsabilità. La struttura, attiva da diversi anni, rappresenta un punto di riferimento per l’economia locale e ospita lavoratori provenienti da differenti origini. Recentemente, sono stati avviati nuovi progetti finalizzati a promuovere l’occupazione e favorire l’inclusione sociale. La vicenda si inserisce in un panorama più ampio di iniziative che coinvolgono il territorio e le sue dinamiche di sviluppo.

Tre giovani richiedenti asilo – Daniel, Sonko e Abdoulaye, provenienti da Senegal e Ghana – sono stati assunti dal “Cantiere Navale del Golfo”, dopo un lungo periodo di difficoltà nel reperire manodopera specializzata. Un fatto semplice, concreto, che intreccia esigenze produttive, percorsi di integrazione e collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiali come Caritas e Casa della Carità. La decisione nasce da un’esigenza reale del cantiere: trovare personale qualificato in un settore che, anche a livello nazionale, soffre una carenza strutturale di manodopera. “Trovare manodopera è molto difficile, ecco perché ho cercato lavoratori tra i richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tasso: “Lavoro, integrazione e responsabilità: dal Cantiere navale di Manfredonia una storia che parla al territorio”

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