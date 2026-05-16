Taranto bar sospeso dopo l’omicidio | blitz per sicurezza in zona

A Taranto, un bar è stato temporaneamente chiuso dopo un episodio di violenza che ha portato all’omicidio di un uomo. La polizia ha effettuato un blitz nella zona, fermando quattro minorenni ritenuti coinvolti nell’aggressione. Durante i sopralluoghi nelle aree vicine, gli agenti hanno raccolto prove e verificato eventuali elementi utili alle indagini. La questura ha comunicato che le operazioni sono state condotte per garantire la sicurezza pubblica e raccogliere elementi utili alle indagini in corso.

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