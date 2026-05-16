Taranto bar sospeso dopo l’omicidio | blitz per sicurezza in zona
A Taranto, un bar è stato temporaneamente chiuso dopo un episodio di violenza che ha portato all’omicidio di un uomo. La polizia ha effettuato un blitz nella zona, fermando quattro minorenni ritenuti coinvolti nell’aggressione. Durante i sopralluoghi nelle aree vicine, gli agenti hanno raccolto prove e verificato eventuali elementi utili alle indagini. La questura ha comunicato che le operazioni sono state condotte per garantire la sicurezza pubblica e raccogliere elementi utili alle indagini in corso.
? Domande chiave Chi sono i quattro minorenni fermati per l'aggressione brutale?. Cosa hanno scoperto gli agenti durante i sopralluoghi nelle zone limitrofe?. Perché la polizia ha deciso di sospendere la licenza del locale?. Come sono stati identificati i soggetti con precedenti penali pesanti?.? In Breve Sospensione licenza per 60 giorni disposta dal Questore Sinigaglia in piazza Fontana.. Sei persone coinvolte nell'aggressione del 9 maggio, inclusi quattro minorenni.. Sopralluoghi della Squadra Volante rilevano soggetti con precedenti per rapina e spaccio.. Intervento mira a ripristinare l'ordine pubblico nei vicoli della città vecchia..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
09 MAGGIO 2026 - TARANTO - OMICIDIO IN PIAZZA FONTANA: UCCISO UN 35ENNE
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