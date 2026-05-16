Un giovane atleta di 19 anni proveniente da Tradate sta attirando l’attenzione negli Stati Uniti grazie alle sue prestazioni sul campo. È considerato un possibile candidato per il Draft della NBA, con l’obiettivo di entrare subito nel massimo campionato statunitense. La sua crescita e le sue capacità stanno portando a valutazioni positive da parte di osservatori e allenatori, che vedono in lui un potenziale talento da valorizzare a livello professionistico. La sua posizione in classifica sta salendo in vista di eventuali chiamate.

E' tra i ragazzi che più di tutti hanno scalato posizioni nel credito presso gli addetti ai lavori ancora prima che nelle previsioni di chiamata. All'annuale Draft Combine che questa settimana ha riunito 73 prospetti tra i più talentuosi per una chiamata Nba, di Luigi Suigo hanno impressionato i numeri emersi dalle misurazioni. Perché la sua mobilità, il suo tocco, la sua visione parametrati su un corpo unico erano già noti, ma dare a quel corpo misure chiare, e con pochi eguali, cioè 220 centimetri di altezza per 131 chili e 226 centimetri di apertura di braccia, ha aperto tanti occhi sul tipo di giocatore che avevano davanti. “Sono uno stretch five, mi piace allargare il campo - si è raccontato il centro azzurro di Tradate, 19 anni, quest'anno al Mega Belgrado -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suigo dal vivo impressiona gli Usa: "Un sogno, la Nba da subito è il primo obiettivo"

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