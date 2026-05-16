Sui binari del risparmio Nuovo asse merci tra Bologna e Marcianise

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un nuovo collegamento ferroviario merci tra Bologna e Marcianise, denominato ‘Rail4Truck’. Il servizio è stato realizzato grazie a una collaborazione tra FS Logistix e ANITA. L’obiettivo principale è fornire un’alternativa più economica rispetto al trasporto su strada, considerando l’aumento dei costi del carburante. Il collegamento si inserisce in un progetto che mira a migliorare l’efficienza del trasporto di merci tra le due città.

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Al via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale ’ Rail4Truck ’ tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA, con l’obiettivo di offrire al mercato una soluzione concreta ed efficace all’attuale fase di forte aumento dei costi del carburante. Per rispondere a questa esigenza, FS Logistix ha organizzato un nuovo treno diretto, operato dalla sua società Mercitalia Intermodal, tra Bologna Interporto e Maddaloni Marcianise, con possibilità di estensione fino a Catania Bicocca con una sola prenotazione, semplificando così l’accesso a una soluzione intermodale integrata ed efficiente lungo l’asse Nord-Sud del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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