Sui binari del risparmio Nuovo asse merci tra Bologna e Marcianise

È stato avviato un nuovo collegamento ferroviario merci tra Bologna e Marcianise, denominato ‘Rail4Truck’. Il servizio è stato realizzato grazie a una collaborazione tra FS Logistix e ANITA. L’obiettivo principale è fornire un’alternativa più economica rispetto al trasporto su strada, considerando l’aumento dei costi del carburante. Il collegamento si inserisce in un progetto che mira a migliorare l’efficienza del trasporto di merci tra le due città.

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