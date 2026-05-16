Stretto di Messina proposta di legge per trasformare la servitù di transito in motore di sviluppo
È stata presentata una proposta di legge che intende trasformare la “servitù di transito” nel principale motore di sviluppo della città, oggi attraversata e non ancora pienamente valorizzata come piattaforma strategica nel Mediterraneo. La proposta, avanzata da un senatore del Partito Democratico e sostenuta dal partito stesso a livello locale, mira a cambiare il ruolo della città nello scenario nazionale, puntando su una nuova visione di crescita e di connessioni regionali.
Messina da territorio attraversato a piattaforma strategica del Mediterraneo. È questa la visione al centro del disegno di legge presentato dal senatore dem Antonio Nicita e rilanciato dal Partito Democratico messinese, che punta a ridefinire il ruolo della città nello scenario nazionale ed. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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