Stretto di Messina proposta di legge per trasformare la servitù di transito in motore di sviluppo

È stata presentata una proposta di legge che intende trasformare la “servitù di transito” nel principale motore di sviluppo della città, oggi attraversata e non ancora pienamente valorizzata come piattaforma strategica nel Mediterraneo. La proposta, avanzata da un senatore del Partito Democratico e sostenuta dal partito stesso a livello locale, mira a cambiare il ruolo della città nello scenario nazionale, puntando su una nuova visione di crescita e di connessioni regionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui