Le indagini sulle stragi del 1993 hanno portato alla luce una serie di acquisti sospetti effettuati nelle ore precedenti agli attentati. In particolare, sono stati individuati alcuni oggetti acquistati vicino all’autostrada, poco prima delle esplosioni. I dati delle targhe sono stati incrociati con i movimenti di automezzi collegati alla criminalità organizzata, consentendo di ricostruire i possibili collegamenti tra gli acquisti e il piano mafioso. Queste informazioni sono state raccolte attraverso analisi di registri e immagini di videosorveglianza.

?? Punti chiave Quali oggetti furono acquistati all'autostrada poche ore prima delle bombe? Come hanno incrociato i dati della targa con i movimenti mafiosi? Chi ha ordinato l'acquisto di batterie e radio alla stazione Agip? Dove si trovava il trattore di Carra durante il controllo GOA??? In Breve Acquisto radio da 71.500 lire e batterie da 14.000 lire a Migliarino nord. Pietro Carra acquista materiale notturno il 27 maggio 1993 presso impianto Agip. Controllo GOA Fiano Romano su targa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stragi del ’93: traccia di acquisti sospetti rivela il piano mafioso

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