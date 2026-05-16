Steven Brown chiude Tradizione in Movimento | alla Sala Vanni il passato non è mai solo memoria

La serata alla Sala Vanni si è conclusa con il sold out, segnando il ritorno dopo sette anni del trio composto da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. L’evento ha visto la chiusura di “Tradizione in Movimento”, un progetto musicale che ha coinvolto pubblico e artisti in un confronto tra passato e presente. La performance ha coinvolto strumenti e sonorità che richiamano le radici della musica, creando un ponte tra le generazioni e i vari stili del genere.

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Si era aperta con un sold out e con il ritorno, dopo sette anni, del trio formato da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Si è chiusa venerdì 15 maggio con Steven Brown, fondatore e voce dei Tuxedomoon, arrivato alla Sala Vanni per presentare In This Very World, il nuovo album. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bianco dal vivo in Sala Vanni con “Camaleonte”La canzone d’autore torna al centro della programmazione del Musicus Concentus con il concerto - realizzato in collaborazione con La Fabbrica Live -... Steven Brown chiude Tradizione in Movimento: alla Sala Vanni il passato non è mai solo memoriaSi era aperta con un sold out e con il ritorno, dopo sette anni, del trio formato da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Si è chiusa venerdì 15 maggio con Steven Brown, fondatore e vo ... firenzetoday.it