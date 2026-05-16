Sparta Rotterdam-Excelsior Rotterdam domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:30 si svolgerà la partita tra Sparta Rotterdam e Excelsior Rotterdam. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si conoscono le quote di mercato per questa sfida. La partita tra queste due squadre cittadine si inserisce nel programma della giornata, mentre il confronto tra Heracles Almelo e Groningen rappresenta invece un evento di maggiore rilievo dal punto di vista sportivo. Nessuna delle due gare si svolge in contemporanea.

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