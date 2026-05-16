Sparta Rotterdam-Excelsior Rotterdam domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:30 si svolgerà la partita tra Sparta Rotterdam e Excelsior Rotterdam. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si conoscono le quote di mercato per questa sfida. La partita tra queste due squadre cittadine si inserisce nel programma della giornata, mentre il confronto tra Heracles Almelo e Groningen rappresenta invece un evento di maggiore rilievo dal punto di vista sportivo. Nessuna delle due gare si svolge in contemporanea.
Il valore sportivo, dunque escludendo la rivalità tra due club della stessa città come Sparta Rotterdam ed Excelsior Rotterdam, è collegato alla sfida tra Heracles Almelo e Groningen. Se quest’ultimo perdesse, allora lo Sparta, vincendo, gli soffierebbe in extremis il nono posto nella classifica di Eredivisie qualificandosi per i playoff. Gli ospiti invece sono già. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sparta Rotterdam vs FC Volendam Live Scores | 2025-26 Netherlands KNVB Cup 1/8-Finals
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