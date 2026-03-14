Feyenoord-Excelsior Rotterdam domenica 15 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 14:30 si disputa il derby di Rotterdam tra Feyenoord ed Excelsior. La partita vede le formazioni delle due squadre pronte a scendere in campo in un momento cruciale del campionato di Eredivisie. I padroni di casa, reduci da una sconfitta contro il PSV, cercano di mantenere il secondo posto in classifica, mentre gli ospiti puntano a ottenere un risultato importante.

Il derby di Rotterdam tra Feyenoord ed Excelsior è importante per entrambi i club, con i padroni di casa che, dopo essersi arresi alla superiorità del PSV, provano almeno a blindare il secondo posto nella classifica di Eredivisie dagli assalti di NEC, Ajax e Twente. Gli ospiti invece vengono da quattro sconfitte di fila ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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