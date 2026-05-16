In campo si affrontano oggi il tennista italiano e il russo, in un match valido per le semifinali del torneo di Roma. Sinner cerca di superare la resistenza tattica di Medvedev sulla terra battuta, con l’obiettivo di accedere alla finale. Se l’azzurro dovesse vincere, sfiderebbe il vincente della sfida tra un altro tennista russo e uno statunitense, che si sfidano nell’altra semifinale. L’incontro si gioca sui campi in terra battuta della capitale italiana.

? Domande chiave Come può Sinner superare la resistenza tattica di Medvedev sulla terra?. Chi sarà l'avversario finale se l'azzurro vincerà il match odierno?. Quali sono le probabilità di Sinner dopo la vittoria contro Rublev?. Dove si può seguire la diretta gratuita della sfida tra i due?.? In Breve Sinner ha battuto Rublev nei quarti di finale del torneo romano.. Casper Ruud attende il vincitore della sfida tra l'azzurro e Medvedev.. Il norvegese Ruud ha eliminato Luciano Darderi nella prima parte del programma.. La semifinale si disputa il 15 maggio 2026 sul campo di Roma.. Venerdì 15 maggio 2026, Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma per un posto in finale agli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida Medvedev: l’azzurro punta alla finale di Roma

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