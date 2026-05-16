Sinner oggi in tv in chiaro ecco dove vederlo
Oggi, sabato 16 maggio, si svolge la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che era stata interrotta nella serata di venerdì a causa della pioggia. La partita riprenderà nel primo pomeriggio al Foro Italico di Roma. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su un canale televisivo accessibile a tutti. La sospensione ha lasciato in sospeso il risultato, che verrà completato nel corso della giornata.
La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà oggi, sabato 16 maggio, dopo la sospensione per pioggia avvenuta nella serata di venerdì al Foro Italico di Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il match era stato interrotto alle 21:46 sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore dell’azzurro, con Medvedev avanti ai vantaggi nel settimo game del terzo set. A che ora riprende Sinner-Medvedev. La prosecuzione della semifinale è prevista sul Campo Centrale non prima delle ore 15:00. Prima sarà disputata la semifinale del doppio maschile tra KrajicekMektic e GranollersZeballos, in programma dalle ore 12:00. 🔗 Leggi su Funweek.it
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