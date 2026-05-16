Al Foro Italico di Roma, si è verificato un episodio di tensione tra i tennisti durante un match tra Sinner e Medvedev. Dopo la partita, alcuni membri dello staff tecnico e tifosi hanno avuto un alterco che ha coinvolto anche alcuni spettatori presenti sugli spalti. La scena si è svolta fuori dal campo, con alcuni gesti e parole che hanno attirato l’attenzione di testimoni e delle forze dell’ordine presenti. La situazione è stata poi sedata senza ulteriori sviluppi.

Il Foro Italico di Roma è diventato il palcoscenico di una forte tensione che va ben oltre il rettangolo di gioco. La tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valevole per la semifinale del prestigioso torneo Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2026, si è trasformata in un vero e proprio incubo organizzativo e logistico. Quello che doveva essere un pomeriggio di grandioso sport si è trasformato in pochi minuti in un gigantesco pasticcio legato alla gestione dei biglietti e degli accessi, lasciando centinaia di appassionati infuriati e completamente bloccati al di fuori delle recinzioni della struttura sportiva capitolina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Medvedev, scoppia il caos fuori dal campo! Cosa succede

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