L'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia dovrebbe iniziare dopo la partita tra Luciano Darderi e Casper Ruud, ma non prima delle 19. La semifinale, prevista inizialmente in orario più anticipato, rischia di partire con un forte ritardo a causa della durata imprevista degli incontri precedenti. La decisione di posticipare l’inizio è stata comunicata dagli organizzatori, che stanno monitorando la situazione in tempo reale.

Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia, l’incontro è previsto dopo la conclusione del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, ma non prima delle ore 19.00. La pioggia ha però fatto capolino al Foro Italico e ha scombussolato la programmazione, con il serio rischio che il numero 1 del mondo scenda in campo in serata e forse in un orario molto tardo rispetto a quanto si poteva aspettare. Il confronto tra lo scandinavo e il padrone di casa è stato interrotto alle ore 16.08, con il nordico in vantaggio per 4-1 e A-40 (il padrone di casa doveva servire per annullare una palla break). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev inizierà in forte ritardo! Cosa succede a Roma e il pericolo rinvio

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SINNER-MEDVEDEV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA FINALE

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