Simone Rubeca non guiderà più il Torgiano nella prossima stagione. Dopo aver raggiunto la promozione dall’Eccellenza alla Prima categoria e poi dalla Prima categoria all’Eccellenza in tre anni, il tecnico ha annunciato di voler intraprendere nuove sfide. La società ha comunicato che non ci sarà più collaborazione con lui per il prossimo campionato. La squadra si prepara ora a cercare un nuovo allenatore, mentre il mercato della categoria è molto attivo.

Mercato a go go in Eccellenza. Non sarà Simone Rubeca a guidare il Torgiano neopromosso. Il tecnico, infatti, dopo aver portato i gialloblù dalla Prima categoria all’Eccellenza in tre anni, ha deciso di non proseguire l’avventura al timone del Torgiano. "È arrivato il momento di chiudere questo straordinario capitolo. Lasciare i colori del Torgiano – sottolinea Rubeca – non è facile ma sento che è arrivato il momento di affrontare nuove sfide. Il percorso fatto insieme ha lasciato un segno indelebile, prima di tutto nella mia vita di uomo, e poi in quella di allenatore. Voglio ringraziare di cuore la società per la fiducia che mi ha concesso e per avermi permesso di lavorare con passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simone Rubeca lascia il Torgiano: "Ora è tempo di nuove sfide"

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