Sesto Fiorentino manifestazione contro la nuova pista di Peretola No all’aeroporto sì al Parco della Piana

A pochi giorni dalle elezioni comunali, a Sesto Fiorentino si è svolta una manifestazione contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e la costruzione della nuova pista di Peretola. I manifestanti hanno portato cartelli e slogan per esprimere il loro dissenso, chiedendo invece di tutelare il Parco della Piana. La mobilitazione si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti di diverse età che hanno voluto far sentire la propria voce contro i lavori previsti.

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A pochi giorni dalle elezioni comunali, Sesto Fiorentino è tornata a mobilitarsi contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e la realizzazione della nuova pista di Peretola. Nel pomeriggio di oggi, al Polo Scientifico di via dell’Osmannoro, associazioni, comitati e forze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tramvia, linea aeroporto di Peretola-Sesto Fiorentino: Enac dà via libera al progetto definitivoFIRENZE – “E’ arrivato l’ultimo parere, quello di Enac, necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2. Sesto Fiorentino, manifestazione contro la nuova pista di Peretola. No all’aeroporto, sì al Parco della Piana x.com Comitati e amministratori in corteo contro il nuovo aeroporto di FirenzeAssociazioni, comitati, cittadini e amministratori locali in piazza oggi a Sesto Fiorentino per ribadire il proprio 'no' al progetto del nuovo aeroporto ... gonews.it Associazioni e comitati. Oggi scatta la protesta contro l’ampliamentoIl meteo non si preannuncia decisamente favorevole ma gli organizzatori non sembrano troppo preoccupati. Questo pomeriggio, infatti, il fronte no aeroporto si è dato appuntamento a Sesto Fiorentino pe ... lanazione.it