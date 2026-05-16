Sersale a Mesoraca | vietata la trasferta Schipani esprime disappunto

La Prefettura ha disposto il divieto di trasferta per la partita tra Sersale e Mesoraca, coinvolgendo l’intera provincia. Questa decisione ha suscitato reazioni di disappunto da parte di un rappresentante della squadra ospite. La misura è stata adottata in considerazione di motivi di ordine pubblico e sicurezza. L’assenza dei tifosi in trasferta potrebbe influire sulle scelte dell’allenatore e sulla strategia di gioco. La partita si svolgerà senza pubblico proveniente dall’esterno della città.

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? Punti chiave Perché la Prefettura ha esteso il divito a tutta la provincia?. Come influirà l'assenza dei tifosi sulla determinazione di Deodati?. Chi ha deciso di ridurre drasticamente le presenze consentite?. Quali sono le motivazioni tecniche dietro il blocco della trasferta?.? In Breve Provvedimento della Prefettura di Catanzaro limita l'accesso ai residenti della provincia.. Schipani contesta il passaggio da 250 a 100 tifosi ammessi precedentemente.. Allenamento al Ferrarizzi il 16 maggio con la presenza di 50 sostenitori.. Sersale gioca lo spareggio con 15 dirigenti e la sola rosa in campo.. La Prefettura di Catanzaro ha vietato ai sostenitori dell’Asd Sersale l’accesso allo stadio di Mesoraca per lo spareggio play-off contro il Mesoraca previsto domenica 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sersale a Mesoraca: vietata la trasferta, Schipani esprime disappunto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lukaku rimane in Belgio: il Napoli esprime il suo disappunto. Leggi anche: Juvecaserta-Casoria, trasferta vietata per la tifoseria ospite