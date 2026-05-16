Il governo Meloni non condanna gli spari dei libici contro Sea Watch ma indaga il suo capitano

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni non ha espresso condanna per gli spari delle motovedette libiche contro le navi Ong, ma ha avviato un'indagine sul capitano della Sea Watch-5, accusato di favoreggiamento dell’ingresso illegale. La vicenda ha attirato l’attenzione su un comportamento che, secondo alcune fonti, ha coinvolto le forze libiche nel tentativo di impedire l’accesso alle imbarcazioni umanitarie. La situazione si è sviluppata in un contesto in cui il governo si è concentrato sulla verifica di eventuali responsabilità del capitano della nave.

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Una vicenda che assume sempre più contorni paradossali: il governo Meloni non condanna gli spari delle motovedette libiche contro le navi Ong (preoccupandosi di ripararne i motori) ma indaga il capitano della Sea Watch-5 con l'accusa di "favoreggiamento dell'ingresso illegale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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