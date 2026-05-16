Senigallia punta alla Pace | Romano propone un nuovo Assessorato

A Senigallia si discute di un possibile nuovo Assessorato dedicato alla Pace, proposto dall’amministrazione comunale. La proposta mira a modificare l’approccio alla gestione della convivenza civile e alla promozione della legalità. Sono previsti interventi di diversi relatori, che affronteranno temi legati alla giustizia e alla legalità. L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto sulla tutela dei diritti e sulle modalità di promozione di un ambiente più pacifico in città.

? Punti chiave Come cambierebbe la gestione della convivenza civile con un nuovo Assessorato?. Chi sono gli ospiti che interverranno per discutere di legalità e giustizia?. Cosa prevede il progetto per coinvolgere i giovani nel dialogo sociale?. Come può Senigallia diventare un punto di riferimento nazionale per la pace?.? In Breve Incontro pubblico domenica 17 maggio alle ore 17 presso l'Auditorium San Rocco.. Partecipazione via videocollegamento di Rosy Bindi e del giornalista Francesco Comina.. Proposta di creare un laboratorio permanente per giovani e un festival annuale.. Sostegno strutturale alla Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti e alla Rete per la Pace Subito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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