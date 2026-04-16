Durante una partita, un tifoso ha rivolto un commento a Neymar chiedendogli di allenarsi di più e dicendo che era un po’ grasso. Il commento ha suscitato una reazione immediata dall’attaccante, che ha perso il controllo. L’incidente è avvenuto davanti alle telecamere e ha attirato l’attenzione dei media sportivi. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

"Avresti dovuto allenarti di più, sei un po' grasso ": un tifoso in tribuna lo ha detto a Neymar. E quest'ultimo, sentendo l'insulto, ha subito risposto a tono: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Sono capriccioso? Io do la mia vita qui! La rispetto, la rispetto molto", ha detto il numero 10, indicando lo stemma del Santos sulla sua maglia. In zona mista, poi, il giocatore è tornato su quanto successo: "Non accetto che mi si attacchi in questo modo - si è sfogato -. Do la vita per il calcio, per questo club, faccio anche più di quanto dovrei, non posso essere trattato così". In seguito, l'attaccante del Santos ha continuato a rispondere alle critiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Neymar, "sei grasso!": il tifoso lo critica e lui perde la testa

Neymar firma un nuovo contratto con il Santos e lascia intendere il ritiro dopo il Mondiale.

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Prima segna, poi litiga con un tifoso: Sei grasso!. Neymar ancora protagonista in Brasile; Neymar è nervoso, battibecco con il tifoso: Dovresti allenarti di più. Sei un grasso bas*****!; Neymar, scontro con un tifoso dopo il pareggio del Santos: Sei grasso!, stai zitto, io do la vita per questo club; Neymar, prima il gol poi il litigio: Non accetto un attacco del genere, do la vita per questo club.

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