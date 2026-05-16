School Days 2026 quando la divisa incontra il futuro | carabinieri al Magicland

Nel parco di divertimenti, i carabinieri hanno accompagnato studenti in un’esperienza che va oltre la semplice gita scolastica. Durante l’evento, i militari hanno interagito con i giovani, mostrando il lato più vicino e pratico delle forze dell’ordine. La giornata, chiamata School Days 2026, ha previsto attività di approfondimento e momenti di confronto, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle funzioni e ai valori delle istituzioni. La visita si è svolta in un ambiente ludico e informale, nel rispetto delle normative di sicurezza.

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Non una semplice gita scolastica, ma un viaggio dentro il volto più vicino, moderno e umano delle istituzioni. È questo il senso profondo di “School Days 2026”, l’iniziativa che il 13 e 14 maggio ha trasformato il Parco Magicland di Valmontone in una grande cittadella della legalità e della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien Sullo stesso argomento Valmontone. “School Days 2026”. Oltre 5mila studenti protagonisti dei percorsi educativi dell’Arma dei Carabinieri al MagiclandCronache Cittadine VALMONTONE – Nei giorni 13 e 14 Maggio 2026, l’Arma dei Carabinieri ha accolto al Parco Magicland di Valmontone oltre L'articolo... Conto alla rovescia per gli 'School Days 2026': a pochi giorni dall’iniziativa Magicland annuncia nuovi ospiti d’eccezione x.com Anas porta la sicurezza stradale agli School days di MagiclandL’Ad Gemme: Il nostro obiettivo è sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale ... repubblica.it School Days 2026 a MagicLandTornano gli School Days 2026 a MagicLand, il 13 e 14 maggio. Il palinsesto dei progetti didattici dedicati allo sport si arricchisce di ospiti e attività. romatoday.it