School Days 2026 quando la divisa incontra il futuro | carabinieri al Magicland
Nel parco di divertimenti, i carabinieri hanno accompagnato studenti in un’esperienza che va oltre la semplice gita scolastica. Durante l’evento, i militari hanno interagito con i giovani, mostrando il lato più vicino e pratico delle forze dell’ordine. La giornata, chiamata School Days 2026, ha previsto attività di approfondimento e momenti di confronto, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle funzioni e ai valori delle istituzioni. La visita si è svolta in un ambiente ludico e informale, nel rispetto delle normative di sicurezza.
Non una semplice gita scolastica, ma un viaggio dentro il volto più vicino, moderno e umano delle istituzioni. È questo il senso profondo di “School Days 2026”, l’iniziativa che il 13 e 14 maggio ha trasformato il Parco Magicland di Valmontone in una grande cittadella della legalità e della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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