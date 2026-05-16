Sarah Toscano da Amici al Settembre Centese

Sarah Toscano, conosciuta per la sua partecipazione ad Amici e Sanremo, sarà protagonista di un concerto a Piazza Guercino il 12 settembre, evento che apre la 442ª Fiera di Cento. La cantante sarà il primo artista annunciato per questa edizione della manifestazione. La fiera si svolgerà nella cittadina e il concerto si terrà in piazza, coinvolgendo il pubblico presente. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori dell’evento.

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E’ Sarah Toscano (nella foto), che dopo Amici e Sanremo salirà sul palco di Piazza Guercino, il primo nome svelato dalla 442ª Fiera di Cento annunciandola, per il 12 settembre. La giovane cantante sarà la protagonista del grande appuntamento settembrino, riconfermando in piazza lo spostamento di date già provato nella precedente edizione. Tra i nomi più seguiti della nuova scena pop italiano, Sarah si è affermata negli ultimi anni come una delle artiste emergenti di maggiore impatto mediatico e generazionale. Dalla vittoria ad Amici nel maggio 2024, tre edizioni fa, alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con ‘Amarcord’ chiudendo al 17esimo posto, fino alle recenti partecipazioni in spettacoli musicali televisivi, le hanno fatto conquistare il pubblico, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sarah Toscano, da Amici al Settembre Centese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sarah Toscano - Atlantide Sullo stesso argomento Sarah Toscano, da Amici al cinema con “Non abbiam bisogno di parole” insieme a Serena Rossi su Netflix: “Mi sono innamorata del cinema”Presentato ieri a Milano “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la... intanto ho vinto amici, intanto sono andata a sanremo, intanto ho fatto un film da protagonista. quindi io sono orgogliosa di me stessa, e me lo dico anche da sola. sono contenta, sono fiera e va bene così SARAH TOSCANO HAI DETTO TUTTO, BRAVA! URL x.com Sarah Toscano, da Amici al Settembre CenteseE’ Sarah Toscano (nella foto), che dopo Amici e Sanremo salirà sul palco di Piazza Guercino, il primo nome svelato dalla 442ª Fiera di Cento annunciandola, per il 12 settembre. La giovane cantante ... ilrestodelcarlino.it SARAH TOSCANO: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di TorinoFoto di Luca Moschini Il Met Gala Club Tour 2026 di Sarah Toscano è partito sotto una stella luminosissima e la tappa di Torino ha confermato ... rockon.it