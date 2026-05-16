Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 16 maggio

2026. Stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. È vero che nelle grotte gli antichi Sapiens si mettevano in contatto con l’Aldilà? Perché le grotte sono archivi geologici che parlano della storia della Terra? Che cosa raccontano le grotte sull’evoluzione dei Sapiens? Come funziona il carsismo e come si formano le stalattiti e le stalagmiti? Quale mistero si nasconde dietro il misterioso uomo di Altamura? Quante probabilità di salvarsi ci sono se si rimane intrappolati in una grotta? Questi sono solo alcuni degli interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “Sapiens – Un solo Pianeta”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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