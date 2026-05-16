Sanità Occhiuto | Moltissimo va fatto perchè il diritto alla cura non è garantito ai calabresi

Il governatore ha dichiarato che nel settore sanitario ci sono ancora molte cose da migliorare, sottolineando che il diritto alle cure non viene garantito ai cittadini calabresi. Ha aggiunto che, negli ultimi anni, questa situazione si è estesa anche a tutta la popolazione italiana, evidenziando una problematica diffusa nel sistema sanitario nazionale. La sua osservazione si concentra sulla necessità di interventi concreti per affrontare le criticità esistenti, senza entrare nel merito di eventuali cause o soluzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui