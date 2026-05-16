Sanità Occhiuto | Moltissimo va fatto perchè il diritto alla cura non è garantito ai calabresi
Il governatore ha dichiarato che nel settore sanitario ci sono ancora molte cose da migliorare, sottolineando che il diritto alle cure non viene garantito ai cittadini calabresi. Ha aggiunto che, negli ultimi anni, questa situazione si è estesa anche a tutta la popolazione italiana, evidenziando una problematica diffusa nel sistema sanitario nazionale. La sua osservazione si concentra sulla necessità di interventi concreti per affrontare le criticità esistenti, senza entrare nel merito di eventuali cause o soluzioni.
"In sanità ancora moltissimo va fatto perchè il diritto alla cura non è garantito ai calabresi, ma da qualche anno purtroppo non è garantito nemmeno agli italiani. Anche nelle Regioni che si ritenevano eccellenti oggi c'è un percepito della sanità molto peggiorato rispetto a qualche anno fa". Lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sanità calabrese, il coraggio che manca. L'Editoriale di Luigi Palamara
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