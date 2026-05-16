Sanità e scuola a Roma si discutono le priorità del programma M5s Conte | Dobbiamo essere radicali

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si svolgono incontri tra rappresentanti del Movimento 5 Stelle per discutere delle priorità nel settore sanitario e scolastico. Durante una riunione, un esponente del movimento ha affermato che il programma deve rispecchiare le reali necessità dei cittadini e che, attraverso il confronto, si svilupperà un progetto radicale. Le discussioni si concentrano sulla definizione di interventi e strategie da attuare nei settori di competenza, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione locale.

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“Il programma deve nascere dalle esigenze vere dei cittadini e sono convinto che nel confronto con voi verrà fuori un progetto radicale”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, apre con il suo intervento l’appuntamento romano di ‘Nova’. L’assemblea programmatica dei 5 Stelle a cui, per la prima volta, partecipano anche i non iscritti e che Conte ringrazia durante il suo intervento. Tra i partecipanti prevale, in maniera netta, l’attenzione da riservare a scuola e sanità. La due giorni romana di lavori e dibattiti fa parte delle ‘100 piazze’ dove il Movimento inizia a dar vita all’insieme di proposte che poi verrà portato al tavolo in cui, assieme alle altre forze politiche, si andrà a comporre il programma del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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