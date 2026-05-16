Salerno feriti con coltello e barra metallica | caccia al ventenne

A Salerno, due cittadini dell'Est Europa sono rimasti feriti durante un episodio di violenza che ha coinvolto un coltello e una barra metallica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato alla lite tra i due e ha messo in atto una caccia al ventenne, che si era dato alla fuga. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali altri coinvolti.

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? Domande chiave Cosa ha scatenato la violenza tra i due cittadini dell'Est Europa?. Come ha fatto la polizia a rintracciare il ventenne in fuga?. Dove si è nascosto il coltello usato durante l'aggressione?. Perché il sospettato ha tentato di depistare le forze dell'ordine?.? In Breve Aggressione scatenata per una sigaretta negata tra piazza della Concordia e lungomare Trieste.. Due cittadini dell'Est Europa feriti al volto e al collo con coltello e barra.. Polizia individua ventenne tunisino tramite telecamere comunali dopo la fuga verso il lungomare.. Indagini in corso per accertare il coinvolgimento di altri complici nella rissa di Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, feriti con coltello e barra metallica: caccia al ventenne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Omegna, evade il controllo e viene fermato con un coltello: denunciato ventenne Salerno, lite in piazza della Concordia: denunciato 20enne per lesioni con un coltelloStampaNella giornata del 13 maggio u.s. la Polizia di Stato di Salerno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura, è intervenuta nei pressi del parcheggio comunale ... salernonotizie.it Salerno: colpiti con coltello e mazza per una sigaretta, 2 feritiLa Polizia ha rintracciato poco dopo il presunto aggressore, un cittadino di origini tunisine di vent'anni già noto alle forze dell'ordine ... avvenire.it