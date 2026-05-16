Sabato shopping | i consigli del 16 maggio

Sabato 16 maggio propone una serie di suggerimenti per chi desidera fare shopping. Tra le proposte ci sono sneaker Diadora degli anni Settanta rivisitate da un designer, ballerine in tessuto stampato a mano realizzate da Fortuny e gioielli pensati per decorare i capelli, creati da Suma Cruz. Questi articoli rappresentano diverse categorie di prodotti, con un richiamo alla moda vintage e all’artigianato tradizionale. La giornata offre così un’ampia scelta tra calzature, accessori e ornamenti per i capelli.

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Le sneaker Diadora degli anni Settanta reinterpretate da Jonathan Anderson, le ballerine in tessuto stampato a mano di Fortuny e i gioielli per decorare i capelli di Suma Cruz. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap L'estate entra (finalmente) nei nostri guardaroba. e nella nostra selezione di shopping della settimana. La stagione che, più di tutte le altre, ci parla di avventura e opportunità porta leggerezza, ai vestiti e allo spirito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 16 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shopping Inside Fleamasters Flea Market - Fort Myers, Florida Sullo stesso argomento Sabato shopping: i consigli del 9 maggioUna capsule collection che omaggia Monna Lisa, una borsa (indossata anche da Miranda Priestly) ispirata alla cupola del Louvre Abu Dhabi e un libro... Sabato shopping: i consigli del 7 marzoLa capsule decostruita ispirata al metodo dell'upcycling, le sneaker più desiderate della stagione e le ballerine per lui. Consigli per lo shopping!! reddit Una capsule collection che omaggia Monna Lisa, una borsa (indossata anche da Miranda Priestly) ispirata alla cupola del Louvre Abu Dhabi e un libro che racconta la relazione tra Dolce&Gabbana e l'arte. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi x.com