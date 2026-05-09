Sabato 9 maggio propone diverse occasioni di acquisto tra moda, arte e letteratura. Tra le novità, una capsule collection dedicata a Monna Lisa e una borsa ispirata alla cupola del Louvre Abu Dhabi, già vista indossare da una nota protagonista di un film. In aggiunta, un libro approfondisce il rapporto tra il noto duo di stilisti e il mondo artistico, offrendo uno sguardo dettagliato sulla loro collaborazione.

Una capsule collection che omaggia Monna Lisa, una borsa (indossata anche da Miranda Priestly) ispirata alla cupola del Louvre Abu Dhabi e un libro che racconta la relazione tra Dolce&Gabbana e l'arte. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap C'è molta arte nella nostra selezione di shopping di questa settimana. Dal Met Gala 2026 (il cui tema era Fashion is Art) alla Biennale di Venezia, aperta al pubblico proprio oggi sabato 9 maggio, la stagione dell'arte ha avuto inizio e la moda non rimane a guardare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 9 maggio

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