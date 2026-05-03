Santa Maria Capua Vetere | arrestato 48enne con crack e hashish

Durante un'operazione notturna a Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni trovandolo in possesso di crack e hashish. Durante le verifiche, sono stati trovati anche un kit da spaccio e diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. L'uomo operava in alcune zone della città, dove i militari avevano intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a scoprire il kit da spaccio?. Dove operava esattamente l'uomo durante i controlli notturni?. Quali sono le conseguenze legali previste per il rito di direttissima?. Perché il sequestro dei bilancini conferma l'attività di spaccio?.? In Breve Sequestrate otto dosi di crack e 22 grammi di hashish durante il controllo.. Trovati tre bilancini di precisione per la preparazione e vendita di stupefacenti.. Arresto con misura cautelare dei domiciliari per il quarantottenne del posto.. Rito per direttissima fissato dalla magistratura per il 4 maggio 2026.. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 48 anni a Santa Maria Capua Vetere durante le operazioni di controllo del territorio avvenute nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Maria Capua Vetere: arrestato 48enne con crack e hashish Notizie correlate Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, spesa di Pasqua alla Lidl senza pagare: arrestato 27enne Torna "La Sgambettata" a Santa Maria Capua VetereUna giornata all’aria aperta, tra movimento, socialità e scoperta del territorio: il 26 aprile torna a Santa Maria Capua Vetere “La Sgambettata”,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lotto, a Santa Maria Capua Vetere vinti oltre 23mila euro; Santa Maria Capua Vetere (CE) – La Sgambettata; A Santa Maria Capua Vetere parte 'Maggio è il mese della prevenzione, con visite specialistiche gratuite; La Sgambettata, Santa Maria Capua Vetere in cammino per benessere e longevità. SANTA MARIA CAPUA VETERE - A spasso con diverse dosi di droga, 48enne agli arresti11:52:54 Nel corso della notte, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni del posto ... casertafocus.net A Santa Maria Capua Vetere parte ‘Maggio è il mese della prevenzione, con visite specialistiche gratuiteScopri tutti i dettagli riguardo A Santa Maria Capua Vetere parte 'Maggio è il mese della prevenzione, con visite specialistiche gratuite . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com SANTA MARIA CAPUA VETERE - Giornate nazionali del Made in Italy all’Anfiteatro campano - facebook.com facebook