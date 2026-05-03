Santa Maria Capua Vetere | arrestato 48enne con crack e hashish

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione notturna a Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni trovandolo in possesso di crack e hashish. Durante le verifiche, sono stati trovati anche un kit da spaccio e diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. L'uomo operava in alcune zone della città, dove i militari avevano intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a scoprire il kit da spaccio?. Dove operava esattamente l'uomo durante i controlli notturni?. Quali sono le conseguenze legali previste per il rito di direttissima?. Perché il sequestro dei bilancini conferma l'attività di spaccio?.? In Breve Sequestrate otto dosi di crack e 22 grammi di hashish durante il controllo.. Trovati tre bilancini di precisione per la preparazione e vendita di stupefacenti.. Arresto con misura cautelare dei domiciliari per il quarantottenne del posto.. Rito per direttissima fissato dalla magistratura per il 4 maggio 2026.. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 48 anni a Santa Maria Capua Vetere durante le operazioni di controllo del territorio avvenute nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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