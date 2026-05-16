Rubano il tricolore al suo posto una bandiera con la scritta Viva il Duce

Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 16 maggio, è stata ritrovata davanti alla sede del circolo del Partito Democratico di San Giorgio a Liri una bandiera con la scritta “Viva il Duce” al posto del tricolore. La bandiera è stata collocata in modo tale da sostituire quella nazionale. La scena è stata scoperta dai responsabili del circolo, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sono in corso le verifiche per identificare i responsabili dell’atto.

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La scoperta è arrivata alle prime luci del mattino di oggi sabato 16 maggio, davanti alla sede del circolo del Partito Democratico di San Giorgio a Liri. Il tricolore che sventolava all’esterno era sparito. Al suo posto, una bandiera con una scritta inequivocabile: “Viva il Duce”. Un gesto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 Gennaio 1797 – Nasce a Reggio Emilia la Bandiera Tricolore Italiana Sullo stesso argomento Tajani in tv da Vespa con la cravatta Cilento 1780: il tricolore accanto alla bandiera UeOspite in televisione da Bruno Vespa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scelto un dettaglio tutt’altro che neutro: una cravatta firmata...