A Rovigo, il Partito Democratico guidato da Gennaro sta riorganizzando le sue strutture interne, con una sfida diretta alla sindaca in carica. Sono stati annunciati i nuovi responsabili delle deleghe territoriali, anche nel settore ambiente e sicurezza. La riorganizzazione coinvolge diverse figure e si concentra sulla ridefinizione delle responsabilità per affrontare le questioni locali. La composizione delle nuove deleghe sarà presentata nei prossimi giorni, mentre si apre un confronto tra le diverse componenti del partito.

? Domande chiave Come cambierà la gestione di ambiente e sicurezza a Rovigo?. Chi sono i nuovi responsabili delle deleghe territoriali del PD?. Quali criticità sulla demografia e il commercio vuole affrontare Gennaro?. Come intende il centrosinistra sostituire l'attuale amministrazione Cittadin?.? In Breve Nuova segreteria con delegati Bacchiega, Capovilla, Cestonaro, Crivellari, Gregnanin, Osti, Patergnani, Pizzardo, Riccardi, Salmaso e Tosi.. Riorganizzazione lanciata dopo la cerimonia del 9 maggio per l'intitolazione della sede a David Sassoli.. Priorità su trivellazioni, impianto di Sarzano, Ecopol, sicurezza urbana e contrasto allo spopolamento giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, il PD di Gennaro si riorganizza: sfida aperta alla sindaca

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