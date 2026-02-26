Frosinone sciopero dei trasporti | i treni si fermano per 24 ore nel weekend

Da giovedì 26 febbraio, i trasporti a Frosinone subiranno interruzioni per 24 ore. Lo sciopero coinvolge treni, aerei e in alcune città anche il trasporto pubblico locale. La mobilitazione durerà tutto il fine settimana, creando disagi per chi deve spostarsi. Le cause di questa protesta riguardano le condizioni del settore e le richieste dei lavoratori.

I lavoratori incrociano le braccia dalle 21 di venerdì 27 alla stessa ora di sabato 28 febbraio. Oggi previsto invece lo sciopero del comparto aereo Fine settimana complicato per chi deve muoversi: da oggi, giovedì 26 febbraio, prende il via una tre giorni di scioperi che interesserà prima il settore aereo, poi quello ferroviario, e in alcune città anche il trasporto pubblico locale. I pendolari e i viaggiatori della provincia di Frosinone potrebbero quindi dover fare i conti con possibili disagi. Il primo stop riguarda il comparto aereo e aeroportuale, con uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche l’indotto. Venerdì 27 e per l’intera giornata di sabato 28 febbraio sarà invece la volta del personale ferroviario di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel week endFine settimana complicato sul fronte dei trasporti; inizia infatti oggi una tre giorni di scioperi che interesserà prima il comparto aereo poi quello...

Leggi anche: Trasporti, il 2026 inizia con un sciopero: i treni si fermano per 24 ore

Temi più discussi: Tre giorni di scioperi su aerei e treni: ecco i voli garantiti; Sciopero trasporti, fine febbraio con treni e aerei a rischio. La situazione; Alta Velocità e pendolari: Frosinone corre, Cassino resta indietro; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end.

Sciopero dei trasporti: in arrivo tre giorni di stop. Dai voli di Ita Airways e Easyjet ai treni. Orari e fasce di garanziaDa domani 26 febbraio e fino al 28 febbraio, i lavoratori dei trasporti si fermeranno per tre giorni di sciopero. dire.it

Sciopero aerei oggi e treni il 27 e 28 febbraio. Orari, voli e corse garantiteSi aprono oggi tre giorni in cui potrebbero registrarsi forti disagi per i viaggiatori in Italia: fino a sabato infatti sono in programma diversi scioperi nel settore dei trasporti. A essere a rischio ... tg24.sky.it

Si sta svolgendo questa mattina l'Assemblea Generale dello Spi Cgil di Frosinone Latina con la partecipazione della Segretaria nazionale Tania Scacchetti. #spicgilfrosinonelatina - facebook.com facebook