Un episodio di violenza si è verificato presso un ospedale di Rivoli, dove un uomo di 69 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un’anziana sulla rampa di accesso. Durante il tentativo di fermarlo, alcuni operatori sanitari sono stati feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno arrestato l’uomo sul posto. La dinamica dell’aggressione e i motivi dell’intervento non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a colpire l'anziana sulla rampa?. Perché il personale sanitario è stato ferito durante il tentativo di fermarlo?. Quali sono le accuse legali specifiche mosse contro il sessantanovenne?. Come si può garantire la sicurezza dei reparti dopo questo episodio?.? In Breve Soggetto trasportato in ospedale dopo intervento della polizia in via Susa.. Operatore ferito riceve prognosi di quattro giorni per le lesioni subite.. Aggressione alla donna anziana avvenuta sulla rampa d'accesso al pronto soccorso.. Criticità sulla sicurezza ospedaliera provinciale durante il trasferimento di pazienti confusi.. Un uomo di 69 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Rivoli dopo aver aggredito un operatore socio sanitario e spintonato una donna anziana presso l’ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoli, caos in ospedale: 69enne arrestato dopo l’aggressione

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