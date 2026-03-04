Un uomo di 46 anni residente a Priolo Gargallo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di omicidio. La vicenda riguarda un episodio in cui la vittima, colpita durante un’aggressione, non si è recata in ospedale e è deceduta il giorno seguente. Il giudice per le indagini preliminari di Siracusa ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni residente a Priolo Gargallo, accusato di omicidio. Il provvedimento arriva al termine delle prime verifiche condotte dagli investigatori, che hanno ricostruito quanto accaduto nella serata del 26 febbraio. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, il 46enne avrebbe aggredito un operaio di 55 anni al culmine di una lite. L’uomo sarebbe stato colpito con numerosi calci e pugni, anche quando si trovava già a terra, riportando lesioni poi risultate fatali. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenuta in strada, sotto gli occhi di almeno due persone presenti sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non va in ospedale dopo l’aggressione e muore il giorno seguente: arrestato un 46enne

