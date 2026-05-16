Rifiuti al viale delle Dune la protesta del titolare di un b&b | A metà maggio ancora nessuna pulizia straordinaria

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al viale delle Dune, un titolare di un bed and breakfast ha segnalato che a metà maggio non sono ancora stati effettuati interventi di pulizia straordinaria. Accanto agli accessi al mare si trovano cumuli di rifiuti, sacchi abbandonati sulla spiaggia e vicino alla pista ciclabile, mentre sedie e sporcizia si accumulano. La situazione è rimasta invariata nonostante l’approssimarsi della stagione estiva. La denuncia arriva mentre i residui di rifiuti continuano a essere visibili in diverse aree della zona.

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Cumuli di rifiuti accanto agli accessi al mare, sacchi lasciati lungo la spiaggia e a ridosso della pista ciclabile, sedie abbandonate e sporcizia che continua ad accumularsi mentre la stagione estiva ormai si avvicina. Succede al viale delle Dune, nella frazione balneare di San Leone, dove un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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