Rifiuti abbandonati nelle zona naturalistiche | inquinatori beccati dalla Polizia Locale

Nella zona naturalistica di Cisternino, alcune persone sono state individuate dalla Polizia Locale mentre abbandonavano rifiuti. L’amministrazione comunale ha ripetutamente messo in atto controlli per contrastare questa pratica, che danneggia l’ambiente e il decoro urbano. Gli agenti sono intervenuti sul territorio, sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche, per verificare e sanzionare chi si rendeva responsabile di questi comportamenti. Questa attività si inserisce in un’azione più ampia di tutela e controllo ambientale promossa dall’ente locale.

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CISTERNINO - L’amministrazione comunale di Cisternino continua a sostenere con attenzione le attività finalizzate alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano e del controllo del territorio, attraverso l’azione della Polizia Locale, impegnata costantemente sia nel centro urbano che nell’intero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rifiuti abbandonati, nei guai una carrozzeria: area sequestrata dalla polizia locale di ComoNuovo intervento della polizia locale di Como nell’ambito dei controlli per la tutela dell’ambiente. La polizia locale trova 650 grammi di coca tra le vigne a Mezzolombardo. La segnalazione di rifiuti abbandonati fatta dal proprietario dell'appezzamento x.com Gestione non autorizzata di rifiutiLotta al degrado, la Polizia Locale ha denunciato un 34enne per la violazione delle normative ambientali inerenti alla gestione non autorizzata di rifiuti. Un’operazione mirata al contrasto della gest ... ilrestodelcarlino.it Incendiano i rifiuti abbandonati a Borgo Mestre, i residenti: Fiamme e scoppi nella notte. Il Comune : sappiamo chi è stato, pagheràTREVISO - Erano da poco passate le 22 di venerdì quando a Borgo Mestre in zona Ghirada, in un'area al confine con la tangenziale, un ammasso di rifiuti abbandonati abusivamente ha preso fuoco. Un ... ilgazzettino.it