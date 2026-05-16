Rifiuti abbandonati nelle zona naturalistiche | inquinatori beccati dalla Polizia Locale
Nella zona naturalistica di Cisternino, alcune persone sono state individuate dalla Polizia Locale mentre abbandonavano rifiuti. L’amministrazione comunale ha ripetutamente messo in atto controlli per contrastare questa pratica, che danneggia l’ambiente e il decoro urbano. Gli agenti sono intervenuti sul territorio, sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche, per verificare e sanzionare chi si rendeva responsabile di questi comportamenti. Questa attività si inserisce in un’azione più ampia di tutela e controllo ambientale promossa dall’ente locale.
CISTERNINO - L’amministrazione comunale di Cisternino continua a sostenere con attenzione le attività finalizzate alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano e del controllo del territorio, attraverso l’azione della Polizia Locale, impegnata costantemente sia nel centro urbano che nell’intero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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