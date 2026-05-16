Ricorso? Una mossa in vista delle elezioni

Un consigliere comunale di minoranza ha commentato la decisione del Comune di presentare un ricorso straordinario al Capo dello Stato contro gli accorpamenti scolastici. Secondo lui, questa iniziativa sembra più una mossa a effetto che una reale strategia legale. L’annuncio è arrivato pochi giorni prima delle prossime elezioni amministrative, generando dubbi sulla tempistica e le motivazioni dietro questa azione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla procedura avviata.

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Per il consigliere comunale di minoranza Filippo Mirabella il ricorso straordinario al Capo dello Stato annunciato dal Comune contro gli accorpamenti scolastici "ha tutta l’aria di una mossa a effetto". Per Mirabella si tratta di "una mossa ad effetto in vista della campagna elettorale per l’ Arrighi-bis ". "Nel 2022 gli studenti e i docenti del liceo delle Scienze umane portarono i banchi in mezzo alla strada per protestare contro la carenza cronica di spazi e i rischi di sovraffollamento - scrive Mirabella -, e la reazione di palazzo civico fu il silenzio assoluto. A fine giugno 2022 Cosimo Maria Ferri, sugli accorpamenti, aveva presentato un’interrogazione parlamentare formale rivolta al Ministro dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ricorso? Una mossa in vista delle elezioni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Democrats Discuss Purging Virginia Supreme Court Over Election Map Sullo stesso argomento La situazione in vista delle elezioni midterm 2026Donald Trump e i repubblicani questo novembre affronteranno le elezioni midterm edè ampiamente probabile che perderanno il controllo della Camera al... Francia, elezioni comunali: cosa rivelano in vista delle presidenziali?A un anno dalla fine del mandato presidenziale di Emmanuel Macron, il secondo turno delle comunali si mostra necessario per misurare l’attuale... AIA, PIAZZA PULITA Inter, la mossa Paz È Kvaradona: PSG-Bayern da impazzire La prima pagina di mercoledì 29 aprile #CorrieredelloSport x.com Ricorso a Mattarella contro l’antenna 5GImpugnare un atto amministrativo con un ricorso al Capo dello Stato è la prossima mossa della battaglia di Caprigliola contro l’antenna 5G che sarà costruita su un campo privata in località Palazzine. lanazione.it