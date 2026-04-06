In vista delle elezioni di metà mandato del 2026, i sondaggi indicano una situazione complicata per l’ex presidente e i repubblicani. Attualmente, i dati mostrano che i repubblicani potrebbero perdere il controllo della Camera e vedere la loro maggioranza al Senato ridursi. Questa dinamica potrebbe influenzare il quadro politico nei prossimi mesi, mentre si avvicinano le consultazioni elettorali.

Donald Trump e i repubblicani questo novembre affronteranno le elezioni midterm edè ampiamente probabile che perderanno il controllo della Camera al Congresso. Vista la possibile vittoria dei democratici, sembra in atto un piano da parte della presidenza per delegittimare, se non gestire in forma autoritaria, proprio queste elezioni. Soprattutto attraverso l’impiego delle milizie dell’Ice negli Stati democratici, la situazione si fa sempre più tesa e anche questa volta sarà difficile cogliere queste elezioni come un occasione di dialogo. L’Ice è un’agenzia federale con dei compiti specifici, usata da anni sia dai repubblicani sia dai democratici, che èstata trasformata negli ultimi anni dall’amministrazione Trump per“gestire”il tema immigrazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La situazione in vista delle elezioni midterm 2026

Ballottaggi in Texas, i democratici vincono e fanno tremare Trump in vista delle elezioni di MidtermNei ballottaggi speciali in Texas i Democratici vincono e riducono il margine GOP.

Trump punito dai sondaggi in vista delle elezioni di Midterm? «Peggio di Biden dopo il disastroso dibattito elettorale»Due considerazioni preliminari; in politica, specialmente nell’America del 2026, sette mesi sono un’eternità, e i sondaggi – come dolorosamente hanno...

Panel: Pain with no gain Will the Iran war leave the US worse off

Temi più discussi: Railjet Monaco–Pesaro, oggi il primo arrivo della stagione. Biancani: Per la prima volta, coprirà tratte anche per il periodo pasquale; un’ottima alternativa agli aerei e alle auto, anche vista la situazione mondiale attuale; Lazio, Cataldi ha recuperato: la situazione in vista del Parma; Stretto di Hormuz chiuso: shock petrolifero in vista?; Metodo Putin. La minaccia all'Armenia, in vista del voto (di M. Di Pace).

Lazio, Cataldi ha recuperato: la situazione in vista del ParmaDalla doppia seduta di oggi emerge il recupero totale di Cataldi, assente da metà marzo per uno stiramento al polpaccio. Il classe 1994 si candida per una maglia da titolare con il Parma, insieme a ... fantacalcio.it

8 marzo, Tajani: Solidarietà a donne iraniane, la guerra rende più difficile la loro situazione(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 E non possiamo non pensare oggi alle donne iraniane, che stanno vivendo un momento tremendo con una guerra che finisce per rendere ancora più difficile la loro ... quotidiano.net

Nel video girato dai Vigili del fuoco la situazione dell'incendio di Laveno Mombello nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Nelle immagini girate con i droni dotati di termocamere si vede bene dove sono i punti caldi, anche quelli non visibili ad occhio nudo facebook

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