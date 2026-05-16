Reggio Calabria | nomina lampo all’ATAM prima delle elezioni

A poche settimane dalle elezioni, è stata annunciata una nomina rapida all’interno dell’azienda di trasporto pubblico locale di Reggio Calabria. La decisione ha suscitato interrogativi riguardo ai soggetti coinvolti, alcuni dei quali sono legati da rapporti di amicizia con le persone che hanno preso la decisione. Inoltre, si fa notare che questa scelta potrebbe andare contro le regole stabilite per la gestione amministrativa, lasciando aperti dubbi sulle modalità di questa assegnazione.

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? Domande chiave Chi sono i soggetti legati da amicizia coinvolti nella nomina?. Perché questa decisione viola le norme sulla gestione amministrativa?. Come influirà lo spoil system sulla nuova giunta comunale?. Quali rischi di illegittimità corre la nomina dell'ATAM?.? In Breve Antonio Sgroi nominato nel collegio sindacale ATAM tramite decreto del 13 maggio 2026.. Sgroi è amico d'infanzia di Antonino Castorina, Capo di Gabinetto della Città Metropolitana.. Castorina è coinvolto in un processo per presunti brogli elettorali su anziani e infermi.. Staff della Città Metropolitana ampliato da 10 a 36 unità totali sotto Versace.. Il 13 maggio 2026, Carmelo Versace ha firmato un decreto per la nomina di Antonio Sgroi nel collegio sindacale dell’ATAM SPA, a soli dieci giorni dalle elezioni comunali di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: nomina lampo all’ATAM prima delle elezioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Elezioni comunali, presentato il simbolo "Ogni Giorno Reggio Calabria"