Reali Siti Festival 2026 dal 28 al 30 maggio

Dal 28 al 30 maggio 2026, si terrà il Reali Siti Festival 2026, un evento che si svolgerà nella località di Orta Nova. La manifestazione prevede tre giornate dedicate a musica e spettacoli, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza di intrattenimento. La conferma dell’evento è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni di modifiche o cancellazioni. L’organizzazione ha annunciato la presenza di artisti e programmi specifici per ciascuna delle tre giornate.

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Con grande entusiasmo annunciamo il REALI SITI FESTIVAL 2026, l’evento che il 28, 29 e 30 maggio 2026 porterà ad Orta Nova tre giorni di musica, spettacolo ed emozioni da vivere insieme. Per noi il REALI SITI FESTIVAL non sarà solo un evento, ma un’esperienza unica da vivere insieme, all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del nostro territorio. Nei prossimi giorni sveleremo ospiti, programma e tante altre sorprese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Reali Siti Festival 2026 dal 28 al 30 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1951 ROYAL: King and Queen of Denmark visit Festival of Britain Sullo stesso argomento Festival Michael 2026: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due siti UnescoNona edizione per il festival dedicato all’Arcangelo, ai due Siti Unesco e alla grande identità culturale, spirituale e storica della Città. Dove comprare followers Instagram nel 2026 (30 siti affidabili e sicuri)I controlli di trasparenza hanno messo in luce i siti affidabili per l’acquisto di followers, fornendo soluzioni sicure e professionali per una crescita organica Il 2026 ha segnato una linea di ... bergamonews.it