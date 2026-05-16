Questo rasoio Philips da viaggio da 35 euro è mille volte meglio di quanto ti aspetteresti

Un rasoio da viaggio prodotto da Philips, venduto a circa 35 euro, si distingue per le sue prestazioni rispetto alle aspettative. È stato testato e confrontato con altri modelli di prezzo simile, rivelando risultati sorprendenti in termini di efficacia e praticità. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dagli editor e, acquistandoli tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui