Quanto guadagnano concorrenti conduttrice e opinioniste del GF Vip | da mille euro al cachet stellare di Mussolini

Sono circolate voci sui compensi di alcuni protagonisti e opinionisti del Grande Fratello Vip. Si parla di cifre che variano da circa mille euro a somme ben più alte, arrivando a cifre considerevoli per alcuni. Le indiscrezioni riguardano sia i concorrenti che i conduttori e le opinioniste coinvolte nel programma. Fino a ora, nessuna conferma ufficiale è stata diffusa riguardo ai guadagni esatti di ciascuno.

Si rincorrono le indiscrezioni sul cachet dei gieffini, di Ilary Blasi, di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Vediamo quanto è emerso finora. Le cifre non sono ufficiali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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