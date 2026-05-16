Nella casa circondariale di Monza si è svolto un evento che ha coinvolto i detenuti della compagnia Geniattori, diretta artisticamente dagli stessi. Dopo mesi di prove, hanno portato in scena lo spettacolo intitolato Momentum, ottenendo un riconoscimento. La rappresentazione ha visto la partecipazione di persone in custodia cautelare, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico esterno. La vittoria è stata attribuita alla loro performance, definita dai presenti come un successo.

Hanno vinto i Geniattori. O meglio, la compagnia di detenuti della casa circondariale di Monza guidata dalla direzione artistica dei Geniattori, con lo spettacolo Momentum. E così è accaduto che Monza ha premiato Monza, al termine di una rassegna teatrale gestita proprio dai Geniattori e da Le Crisalidi (sotto la guida di Mauro Sironi e Serena Andreani), le due realtà che si occupano di fare teatro alla casa circondariale monzese. Si è celebrata al Teatro Binario 7 la serata conclusiva di “ Secondo Atto–Festival di Teatro Carcere e Comunità ”, il primo festival cittadino interamente dedicato alle esperienze teatrali nate negli istituti penitenziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando teatro fa rima con riscatto. Il trionfo dei detenuti di Monza

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