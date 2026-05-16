La partita tra Sassuolo e Lecce si giocherà domenica alle 20:45, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni, pronostici e dettagli su come seguire l’evento in diretta tv e streaming. La sfida coinvolge due squadre con obiettivi diversi in classifica e rappresenta una finalissima per entrambe in questa fase di campionato. I numeri e le analisi sui singoli giocatori sono stati pubblicati in vista dell'incontro.

Sassuolo-Lecce è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una sfida che, a conti fatti, ha valore solo per il Lecce, impelagato nella lotta per non retrocedere insieme alla Cremonese. Il Sassuolo invece ormai da mesi non ha assilli di classifica e sta per concludere una stagione estremamente positiva. Non era scontato dal momento che gli emiliani l’anno scorso militavano in Serie B ed erano a tutti gli effetti una neopromossa. La squadra di Fabio Grosso non è mai stata risucchiata nella bagarre retrocessione. Anzi, ha sempre bazzicato a metà classifica ed ha ancora l’opportunità di chiudere nella parte sinistra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sassuolo-Lecce: questi numeri inquietano Di Francesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico PSG-Chelsea: con questi numeri vendicarsi sarà complicatoPSG-Chelsea è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili...

Inter Primavera Lecce, Carbone festeggia: «Non era facile per questi motivi, ma meritiamo di andare ai playoff»di Paolo MoramarcoInter Primavera Lecce, Carbone festeggia il successo interno contro il Lecce della 34a giornata di campionato con l’aggancio alla...

Sassuolo-Lecce (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/oOv3wdL #scommesse #pronostici x.com

Sassuolo – Lecce: è la quinta volta in casa dei neroverdi, due anni fa fu festa grande per i giallorossiPer la 37esima giornata (18esima del girone di ritorno e penultima del campionato) il Lecce, dopo oltre due anni, ritorna allo stadio Mapei Stadium – Città ... corrieresalentino.it

Sassuolo e Genoa, le ultime due frontiere: cosa serve al Lecce per chiudere i contiDue finali per il Lecce di Di Francesco: difesa solida ma attacco sterile per blindare la salvezza. Ecco cosa serve ai salentini per evitare il sorpasso della Cremonese. leccenews24.it