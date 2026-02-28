Le probabili formazioni di Roma e Juventus sono al centro dell’attenzione in vista dello scontro diretto. Spalletti e Gasperini devono decidere le scelte di formazione per la partita, mentre le possibili scelte dei rispettivi allenatori sono oggetto di analisi. La partita si prepara ad essere una delle più attese della stagione, con le formazioni che ancora devono essere ufficializzate.

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. La dirigenza vuole.» Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Roma Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti per lo scontro diretto

Probabili formazioni Juve Como: le ultime sulle scelte di SpallettiNico Gonzalez, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunio Douglas Luiz rinato all’Aston Villa: la Juve può...

Una raccolta di contenuti su Roma Juve.

Temi più discussi: Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Le probabili formazioni di Roma-Juventus (Serie A).

Roma - Juve probabili formazioni, assenti, indisponibili, statistiche e focusRoma-Juve probabili formazioni, statistiche e precedenti: le scelte di Gasperini e Spalletti, focus su Malen e Yildiz ... tag24.it

Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partitaBig match vista Champions League all'Olimpico. A rischio la convocazione di Soulé e Dybala, Gasp pronto a lanciare Venturino con Pellegrini e Malen ... today.it

Paulo Dybala sarà convocato per Roma-Juve! Oggi si è allenato in gruppo, dando buone risposte. Domani la rifinitura, poi deciderà Gasperini se schierarlo dall’inizio. Ancora out invece Soulé, Hermoso, Ferguson d Dovbyk. #ASRoma #ForzaRoma #Dybala - facebook.com facebook

Dove guardare #RomaJuve Tutte le info x.com