Private Credit | esposizioni banche europee contenute ma rischi crescono

Le principali banche europee hanno mostrato esposizioni dirette nel settore del private credit, anche se i livelli complessivi restano contenuti. Tuttavia, i rischi associati a questa forma di finanziamento stanno aumentando, secondo le analisi recenti. Le autorità di vigilanza hanno monitorato da vicino questa dinamica, considerando le possibili implicazioni per la stabilità del settore bancario. Le esposizioni si concentrano principalmente su alcune aree geografiche e tipologie di prestiti, mentre i dati più aggiornati indicano una crescita delle attività in questo ambito.

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Le maggiori banche europee presentano esposizioni dirette al mercato del private credit complessivamente contenute, ma la rapida crescita del settore e la concentrazione dei prestiti alle società software potrebbero portare a un graduale deterioramento dei portafogli dei fondi, con conseguenti accantonamenti aggiuntivi nei prossimi trimestri. È quanto emerge da un report pubblicato questa settimana da S&P Global Ratings. Esposizione a 108 miliardi. Secondo le stime dell’agenzia, i sette maggiori istituti europei hanno un’esposizione complessiva ai fondi di private credit di circa 108 miliardi di euro, pari a circa il 2,0% dei loro prestiti... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Private Credit: esposizioni banche europee contenute ma rischi crescono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Private Credit Partners S C A SICAV RAIF for European Direct Lending Sullo stesso argomento Leggi anche: Banche europee, S&P frena: guerra e shock energetico aumentano i rischi Banche europee, tre shock alimentano volatilità ma trend rialzista resta intattoLa forte correzione dei titoli bancari europei, innescata dalla crisi in Medio Oriente, non mette in discussione il trend rialzista strutturale del... Private Credit, S&P: esposizioni banche europee contenute ma rischi crescono(Teleborsa) - Le maggiori banche europee hanno esposizioni dirette al mercato del private credit complessivamente contenute, ma la rapida crescita del settore e la concentrazione dei prestiti alle soc ... finanza.repubblica.it Private credit, per i fondi Usa è arrivata la sforbiciata ai NAVRendimenti in calo, svalutazioni sui prestiti al software e timori legati all’AI pesano sui grandi operatori quotati. Intanto dalla Federal Reserve emergono dubbi sull’opacità del settore e sugli effe ... we-wealth.com