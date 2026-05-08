A inizio anno, le previsioni degli analisti di S&P indicavano un 2026 caratterizzato da stabilità e resilienza per le banche europee, grazie a bilanci solidi e buona redditività derivante dall’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, recenti analisi segnalano che la guerra e lo shock energetico hanno aumentato i rischi per il settore bancario nel continente. La situazione attuale si discosta dalle aspettative iniziali, con tensioni e incertezze che influenzano la percezione del mercato.

L’anno era iniziato con i migliori auspici. A gennaio, gli analisti di S&P avevano dipinto un 2026 di «resilienza e stabilità» per le banche europee, forti di bilanci solidi e di una redditività spinta dai tassi d’interesse. Ma sono bastati tre mesi di escalation bellica in Medioriente, con il conflitto tra Stati Uniti e Iran che ha infiammato l’intero asse energetico globale, per spingere l’agenzia di rating a una brusca inversione di marcia. Insomma, la luna di miele tra il Vecchio Continente e i principali istituti sembra essere finita rapidamente. Se all’inizio dell’anno il 78% delle banche europee godeva di un outlook stabile, l’ultimo aggiornamento di S&P lancia un monito chiaro: l’incertezza è ora il «driver primario».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banche europee, S&P frena: guerra e shock energetico aumentano i rischi

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