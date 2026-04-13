Il fotografo novarese Alessandro Berardi vince un premio nazionale

Il fotografo di Novara ha vinto il primo premio alla XVII edizione del concorso letterario nazionale

Il fotografo novarese Alessandro Berardi ha ottenuto il primo premio alla XVII edizione del concorso letterario nazionale "Estate al mare: sport, arte e divertimento", rassegna dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla cultura. La premiazione si è svolta venerdì 10 aprile in occasione di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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