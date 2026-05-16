Pordenone perde anche Ematologia | nel silenzio della politica si smantella l' ospedale
A Pordenone, il reparto di Ematologia sta per chiudere, segnando l’ultimo passo di un processo di smantellamento che si è svolto senza grandi annunci ufficiali. La decisione è stata presa senza ampie discussioni pubbliche, e le parole ufficiali sono poche. La scena rappresenta meglio di molte comunicazioni un’immagine simbolica: una margherita che viene lentamente sfogliata, mentre il reparto si avvia alla chiusura. La riorganizzazione sanitaria procede senza clamore, ma con effetti tangibili sulla città.
Adesso è arrivato il momento dell'Ematologia. C’è un’immagine che racconta meglio di tante delibere e conferenze stampa quello che sta accadendo alla sanità pordenonese: una margherita che viene sfogliata lentamente. Un petalo alla volta. Prima la senologia. Poi anatomia patologica. Ora. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Travaglio a La7: “Nel calcio italiano più si perde e più si fa carriera. Come in politica, abbiamo disimparato la trombatura”“Mentre quattro anni fa scoprivamo di essere peggio della Macedonia del Nord, stavolta scopriamo di essere peggio della Bosnia“.